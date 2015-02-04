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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 10:57 BJT

《汇市简讯》美元/坡元浮现新买兴，看多倾向未变

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    * 美元/坡元在隔夜市场遭遇卖盘后，依然严重承压，因多头仓位被
解除
    * 但新浮现的买兴令美元/坡元的支撑位1.3440免受挑战
    * 美元/坡元未进一步下探，料引发新一轮升势，看多倾向未变
    * 美元/坡元最新报1.3460-63，近期交投区间在1.3451-70
    
      
      
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 (编译 高琦 审校 许娜)

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