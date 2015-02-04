《汇市简讯》美元/坡元浮现新买兴，看多倾向未变

0239GMT * 美元/坡元在隔夜市场遭遇卖盘后，依然严重承压，因多头仓位被 解除 * 但新浮现的买兴令美元/坡元的支撑位1.3440免受挑战 * 美元/坡元未进一步下探，料引发新一轮升势，看多倾向未变 * 美元/坡元最新报1.3460-63，近期交投区间在1.3451-70 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 高琦 审校 许娜)