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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 11:18 BJT

泰国经济：IMF对2015年经济成长预估下调至3.5%，因担忧政局等因素

IMF周三在声明中称，如果经济复苏状况逊于预期，那么泰国仍有放宽货币政策的空间。

IMF称，全球油价下跌应能扶助提振2015年消费复苏，在当局批准此前堆积的一系列项目以后，民间投资应亦回升。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫/许娜)

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