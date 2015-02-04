中国新债：农发行下周一将发行至多270亿元五期债，期限一至10年

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透上海2月4日 - 继中国国家开发银行 之后，农业发展银行也开始发行福娃债(五债同发)。该行周三公告称，将于下周一(9日)在银行间债市招标发行至多270亿元五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券中，三年和五年品种为该行今年第一期 和第二期 的增发债，一年、七年和10年为新发债，具体发行条款如下：
一、二期增发债；3-5期新发债
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首场招标规模上限 1/7/10年：50亿元；3/5年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月9日下午14:00-15:00
7/10年：2月9日下午14:00-15:30
招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式
缴款日 2月27日
起息日 3/5年：2015/1/14；1/7/10年：2015/2/27
发行期 2月10日-2月27日
上市日 1年：3月2日；3/5/7/10年：3月4日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。