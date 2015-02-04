中国新债：农发行下周一将发行至多270亿元五期债，期限一至10年

路透上海2月4日 - 继中国国家开发银行 之后，农业发展银行也开始发行福娃债(五债同发)。该行周三公告称，将于下周一(9日)在银行间债市招标发行至多270亿元五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券中，三年和五年品种为该行今年第一期 和第二期 的增发债，一年、七年和10年为新发债，具体发行条款如下：

一、二期增发债；3-5期新发债

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首场招标规模上限 1/7/10年：50亿元；3/5年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月9日下午14:00-15:00

7/10年：2月9日下午14:00-15:30

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式

缴款日 2月27日

起息日 3/5年：2015/1/14；1/7/10年：2015/2/27

发行期 2月10日-2月27日

上市日 1年：3月2日；3/5/7/10年：3月4日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)