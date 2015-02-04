印度政治：总理莫迪或将在地方选举中落败，经济成长前景存疑

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透新德里2月3日 - 民调显示，印度总理莫迪(Narendra Modi)将面临去年执政以来的首次地方选举失败，这一结果将不利于他巩固权力以加速经济复苏。
执政的印度人民党(BJP)已命令几十名最高国家和地方领导，为本周末的高规格德里市议会选举做准备。德里市议会的一个小型反腐败政党有可能使该党在选战中受挫。
即便正在撰写本月联邦预算报告的财长杰特利(Arun Jaitley)也被任命助选，可能也无济于事。
莫迪需要在未来四年的多数地方选举中胜出，才能控制住议会两院，以履行他作出的就业和经济成长承诺。莫迪所属政党在上议院占少数席位，因此他力推的税收和外商投资相关法案在上议院遇到阻力。
调查显示，BJP将赢得27-32个席位，而过去一个世纪一直主政的印度国大党将只赢得两至七个席位，是在该市选举中的历史最差表现。
选举将于2月7日举行，结果将在三天后公布。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。