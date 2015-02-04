台湾债市：RP利率持平，投信与寿险资金跨年意愿低落

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透台北2月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。惟交易员表示，投信与寿险对资金跨年的落点安排意愿低落，计划调降年前、调升年后的利率引导跨过农历春节。
他们指出，今日有台北富邦银行、瑞士信贷等的国际债券交割，投信面临寿险程度不一的走钱，使得资金分配不均状况依旧。由于寿险想在年前多预留钱以因应交割，连带使得投信不愿接受跨年的安排。
〞大家都想留资金在年前，挤在下周，我想就多1个基点让他们跨过去。〞一大型证券商交易员说。
另一大型票券商则表示，有听闻证券商普遍不愿投信资金落点安排在年前，今日就有一家投信连3,000万台币都丢不出去。
他并称，想要调降年前RP利率，迫使寿险跨年。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债。
本周债券发行情况包括：周五远东新 发行公司债26亿台币。
至于债券还本主要有：周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.