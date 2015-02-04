台湾债市：RP利率持平，投信与寿险资金跨年意愿低落

路透台北2月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。惟交易员表示，投信与寿险对资金跨年的落点安排意愿低落，计划调降年前、调升年后的利率引导跨过农历春节。

他们指出，今日有台北富邦银行、瑞士信贷等的国际债券交割，投信面临寿险程度不一的走钱，使得资金分配不均状况依旧。由于寿险想在年前多预留钱以因应交割，连带使得投信不愿接受跨年的安排。

〞大家都想留资金在年前，挤在下周，我想就多1个基点让他们跨过去。〞一大型证券商交易员说。

另一大型票券商则表示，有听闻证券商普遍不愿投信资金落点安排在年前，今日就有一家投信连3,000万台币都丢不出去。

他并称，想要调降年前RP利率，迫使寿险跨年。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债。

本周债券发行情况包括：周五远东新 发行公司债26亿台币。