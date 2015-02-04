韩国金融：外资1月连续第二个月卖超韩股，并转而增持韩债

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透首尔2月4日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周三公布的数据显示，外国投资者在1月连续第二个月从韩国股市撤出资金，但资金流出规模不到前月的一半。
FSS声明称，外资1月卖超9,000亿韩元(8.2402亿美元)的韩国股票，12月卖超1.9万亿韩元。
其中英国投资者卖出最为积极，上月卖超1.4万亿韩元韩国股票，其后为挪威和香港投资者。
1月市场人士继续规避风险资产，延续去年底以来的趋势。许多投资者青睐公债投资的安全性。
FSS数据显示，外资持有的韩国债券在1月增加550亿韩元，截至月底达到100.4万亿韩元，12月为减少1,170亿韩元。
中国投资者1月投资多集中在韩国债市，债券持有增加7,110亿韩元，为连续第六个月增持。
截止1月底，外资持有的韩股和韩债分别占总体市场的31.2%和6.8%。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。