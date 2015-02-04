韩国金融：外资1月连续第二个月卖超韩股，并转而增持韩债

路透首尔2月4日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周三公布的数据显示，外国投资者在1月连续第二个月从韩国股市撤出资金，但资金流出规模不到前月的一半。

FSS声明称，外资1月卖超9,000亿韩元(8.2402亿美元)的韩国股票，12月卖超1.9万亿韩元。

其中英国投资者卖出最为积极，上月卖超1.4万亿韩元韩国股票，其后为挪威和香港投资者。

1月市场人士继续规避风险资产，延续去年底以来的趋势。许多投资者青睐公债投资的安全性。

FSS数据显示，外资持有的韩国债券在1月增加550亿韩元，截至月底达到100.4万亿韩元，12月为减少1,170亿韩元。

中国投资者1月投资多集中在韩国债市，债券持有增加7,110亿韩元，为连续第六个月增持。

截止1月底，外资持有的韩股和韩债分别占总体市场的31.2%和6.8%。(完)