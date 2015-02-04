美国能源：今年下半年石油产量料陷入成长停滞，明年甚或下滑--IHS

路透纽约2月3日 - 根据IHS Inc 能源分析师发布的报告，美国石油产量或于今年下半年停止成长，并可能在2016年出现下滑，因油价低廉令多数油井不符经济效益。

全球石油供应过剩，已经令油价从去年6月起重挫60%之多，迫使钻油活动放缓，美国五年以来产量迭创新高的石油荣景也因此减速。

未来几个月的产量可能成长，因石油制造商须履行合约义务，并为已经钻探的油井的尚未完成工作进行收尾。不过IHS研究3.9万座油井的报告指出，如果油价持续低于每桶60美元，下半年产量成长将陷于停滞。

美国原油期货 从去年6月每桶接近110美元的价位，下跌至目前的每桶50美元左右。尽管上月油价从45美元下方小幅反弹，而且有诸多因素可能提振油价回升的速度，但价格压力之大，仍足以令产油活动放缓。

放缓大抵是钻油的经济效益所导致。根据IHS，在油价低于每桶60美元的情况下，2014年钻探的美国油井中有超过半数赚不了钱；而新钻探的油井中，有30%油井在油价位于81美元以上才能收支平衡。2014年时，约四分之一的新油井在40美元或以下可以不赚不赔。

“如果油价持续疲弱，对未来价格的信心依旧不振，那么2016年美国石油产量或仅能持平，甚至下滑，”IHS金融市场资深能源主管Raoul LeBlanc表示。(完)