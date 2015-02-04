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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 11:32 BJT

突发事件：台湾复兴航空一小型客机坠河，数人受伤--中天新闻

路透台北2月4日 - 台湾复兴航空 一架小型客机周三于台北市坠河。据本地电视台中天新闻台报导，飞机已解体，并有多人受伤，且有人受困于机体中。

本地时间11:27，复兴航空股价重挫5.36%报12.35台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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