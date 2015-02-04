《路透晚报》--2月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：新型城镇化试点方案发布，含江苏安徽两省和宁波等62个市镇

新型城镇化已成为中国改革的重要内容。国家发改委等部门周三发布国家新型城镇化综合试点方案，明确在江苏、安徽两省和宁波等62个城市（镇）开展新型城镇化综合试点，并提出建立多元化可持续的城镇化投融资机制和改革完善农村宅基地制度等五大任务。

--中国数据：汇丰1月服务业PMI降至六个月低位，经济下行压力不减

新业务增长力度减弱，加之价格低迷，使得汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位，结合稍早公布的制造业PMI处于萎缩区间看，今年伊始中国经济下行压力未有缓解，这也意味着未来几月政策仍有放松可能。

--中国房地产：楼市调控基调未改，备用刺激性手段已在储备中

中国证券报周三报导称，房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予较大自主调整空间，而以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中。

--中国经济：汉能李河君荣登新首富，阿里巴巴主席马云退居第三--胡润

在胡润最新公布的2015全球富豪榜中，排名中国前三位的富豪名单出现变化，被誉为“新能源大王”的汉能薄膜发电董事长李河君一跃成为中国新首富，而阿里巴巴 BABA.N 董事长马云退居第三。

--中国反腐：原中国农业银行副行长杨琨受贿3,000余万被判无期

中国江苏省高级人民法院周三宣布，原中国农业银行副行长杨琨因受贿罪被南京中院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯罪所得予以追缴上缴国库。一审宣判后，法定期限内被告人未提出上诉、检察机关亦未抗诉，一审生效。

--突发事件：台湾复兴航空一小型客机坠河失事，目前已14人死亡

台湾复兴航空一架载有58名人员的小型客机，周三在台北市坠河失事。消防署稍早表示，机中救出29人中，已确认共14人死亡，其余送往八家医院救治。

【金融】

--中国央行：货币政策总体应保持审慎稳健，防止过度“放水”--上海总部

中国央行上海总部称，在经济结构调整和淘汰过剩产能的过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，为结构调整和转型升级营造适度的货币金融环境。要防止过度“放水”固化结构扭曲，推升债务和杠杆水平。

--中国保险：保监会启动车险费率市场化，将在多地进行试点

中国保险监督管理委员会表示，将启动商业车险费率市场化改革，实施差别化费率，并将于5月在多地启动改革试点。

--银行观点：单一宽信贷难解融资约束，中国央行将加码定向调控--交行

中国交通银行资产管理中心最新报告指出，当前经济持续下行，单一“宽信贷”无法有效对冲实际利率被动抬升引致的融资约束，同时也不利于推动实体经济“去杠杆”再平衡调整。未来，货币政策将相机抉择，实施更加精准、有力、有效的结构性定向调控。

【固定收益】

--中国债市：中小企业私募债再爆违约风险，12蓝博难按期行权

中国中小企业私募债再爆违约风险。第一财经日报周三报导，即将于今日行权的“12蓝博01”债很有可能违约，该债主承首创证券已作为召集人通知债券持有人于2月11日举行持有人会议，就可能存在的违约问题进行沟通，并授权首创证券作为受托人行使相关职责。

--中国债市动态：现券持稳IRS略反弹，五年国债需求略好于预期

中国银行间债市周三早盘现券持稳，利率互换(IRS)略走升。交易员表示，继前几日收益率小幅下行之后，现券暂做休整，市况波动不大，IRS则累积一定跌幅之后长端小幅反弹；一级市场方面，五年期国债需求稍好于市场预期。

--中国货币市场：资金续转暖但回购利率坚挺，压力仍在还需央行援手

中国银行间市场周三资金面继续转暖。央行昨日逆回购温和放量，此外定向工具如SLO本周或也已出手相助，资金供给明显增多；不过回购利率依旧坚挺，下周密集新股IPO来袭，加上节前提现需求持续，短期流动性压力仍在，还需央行施以援手。

--新债招标：中国五年国债利率略低预期，需求较好但投资价值一般

中国财政部周三招标的五年期国债中标利率略低于预期，同时投标倍数延续开年以来较高水平。不过从一级半市场(上市前交易)已超过票面利率来看，该收益水平投资价值一般。

--中国新债：农发行下周一将发行至多270亿元五期债，期限一至10年

继中国国家开发银行之后，农业发展银行也开始发行福娃债(五债同发)。该行周三公告称，将于下周一(9日)在银行间债市招标发行至多270亿元五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘因隔夜美指回调走升，春节前购汇偏多制约涨幅

人民币兑美元即期周三早盘续涨，因隔夜美指创逾一年最大日跌幅，带动人民币中间价上扬。市场人士反映，目前客盘与国际美元走势是影响人民币汇率的主力军，由于临近春节购汇盘相对较多，令早盘人民币回吐部分涨幅。

--中国金融：人民币跨境使用活跃度不减，对外直接投资中占比提高--中行

中国银行最新发布的去年12月份跨境人民币指数（CRI）为256点，较上月提高5点，显示尽管人民币面临兑美元贬值的阶段性表现和压力，但人民币跨境使用的活跃度依然不减；此外，人民币在直接投资中的使用水平环比提高。

--券商观点：本轮人民币贬值更多是主动贬值，但中长期贬幅有限--海通

近期人民币兑美元出现持续紧临跌停线的罕见走势，中国海通证券认为，总体而言，本轮人民币贬值更多是中国央行主导的主动贬值，意图为缓解出口压力。但中长期来看，人民币贬值幅度有限。

--离岸人民币：今年香港点心债发行规模料将首次萎缩

香港离岸人民币债券发行量今年料将下滑，将是2007年香港市场推出以来首见，因点心债的资金成本已变得高于中国内地。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1%，权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落

中国股市沪综指周三收跌1%，金融等权重股无法承继前日升势冲高乏力，拖累大盘震荡回落。分析师指出，近日成交量难以放大，市场以存量资金博弈为主，盘中板块分化依旧明显，在经济基本面日益疲弱的背景下，大盘反弹料难以延续。

--中国证券：上证50ETF期权实行持仓限额管理，单个投资者总持仓上限50张

中国上海证券交易所周二晚间发布通知称，对于即将上市的上证50ETF期权实行持仓限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许投资者申请提高限额。

--中国钢铁：今年铁矿石进口料增长7.1%至10亿吨--中钢协

中国钢铁工业协会官员周三表示，今年中国铁矿石进口量可能增长7.1%至10亿吨，主要供应国--澳洲和巴西所占份额将升至逾80%。

--中国个股：宝钢股份拟组建服务平台公司，扩大布局电商领域

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份将扩大布局电商领域。据其周三公告，公司及其全资子公司上海宝钢国际经济贸易公司与控股股东宝钢集团，将共同出资组建服务平台公司，注册资本为20亿元人民币。

--中国个股：上海电力确认母公司中电投将与国家核电技术公司重组