路透基点：中国民营企业仍是香港市场最活跃的借款人

中国资管：上周27款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增长23%
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点报导，中国民营企业去年在香 港筹措了价值230亿美元的银团贷款，占中资企业在香港借款总额的41%。 虽然在香港信贷市场上，中国民营企业仍是大陆中资企业中最活跃的 借款人，但面向这些企业的银团授信有所放缓。这些企业2014年的银团授 信量较2013年的峰值276亿美元下降了17%。 与此同时，中国国有企业2014年筹措了161亿美元贷款，其中包括中 国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)的32亿美元巨额融资。该公司 是中国最大的粮食贸易商；这笔交易也是香港市场去年最大的中资公司融 资交易。 另一方面，红筹公司贷款交易总额达到164亿美元的历史新高，较201 3年录得的114亿美元高出43.6%。比较大的交易包括中国海外发展有限公 司(China Overseas Land & Investment)140亿港元(18.05亿美元)的巨额 融资，以及另一家大陆巨型企业--华润创业有限公司(China Resources E nterprise)的11.96亿美元贷款。(完) (编译 王颖；审校)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。