更新版 3-突发事件：台湾复兴航空一小型客机坠河失事，目前已14人死亡

* 复兴航空载有58名人员客机坠河失事

* 救出29位中，已确认14人死亡--消防署 (新增更多细节并更新死亡人数)

路透台北2月4日 - 台湾复兴航空 一架载有58名人员的小型客机，周三在台北市坠河失事。消防署稍早表示，机中救出29人中，已确认共14人死亡，其余送往八家医院救治。

复兴航空执行长陈欣德表示，目前各单位包括台北市和新北市及基隆市等地方单位，也正帮忙积极抢救，“分分秒秒都相当重要，希望能够尽快救援受难人员。”

据其介绍，目前已将旅客名单交给主管机关，并开通与家属的联络，并且确认身份。此班飞机上共53位旅客，其中31位陆籍旅客(包括三名孩童)，余下的22名为台籍旅客(包括一名孩童)，还有五名机组人员。

他并提到，台籍旅客中有七位是临时买票上了飞机，目前这七位尚未联络上家属。

交通部民航局长林志明则指出，目前搜救行动由台北市、新北市和基隆市地方的消防人员支援，共同进行，夜间照明设备都已准备妥当，并将往河流的下游搜寻。

复兴航空周三股价收盘重挫6.9%至跌停价12.15台币。

**失事原因未明**

陈欣德表示，此架失事的飞机出厂机龄九个月，上个月才完成定期检修。但他并未提供失事的可能原因。

稍早观光局在发布的讯息中称，机上有两团厦门旅游集团国际旅行社组团的大陆观光客共31人。

林志明则在稍早的记者会中称，复兴航空班机起飞未久即失联，该架飞机机龄仅一年，并在1月26日刚刚完成定期维修作业。至于事故原因将由调查委员会根据黑盒子的记录进行调查。