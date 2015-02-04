更新版 3-突发事件：台湾复兴航空一小型客机坠河失事，目前已14人死亡

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
* 复兴航空载有58名人员客机坠河失事
* 救出29位中，已确认14人死亡--消防署 (新增更多细节并更新死亡人数)
路透台北2月4日 - 台湾复兴航空 一架载有58名人员的小型客机，周三在台北市坠河失事。消防署稍早表示，机中救出29人中，已确认共14人死亡，其余送往八家医院救治。
复兴航空执行长陈欣德表示，目前各单位包括台北市和新北市及基隆市等地方单位，也正帮忙积极抢救，“分分秒秒都相当重要，希望能够尽快救援受难人员。”
据其介绍，目前已将旅客名单交给主管机关，并开通与家属的联络，并且确认身份。此班飞机上共53位旅客，其中31位陆籍旅客(包括三名孩童)，余下的22名为台籍旅客(包括一名孩童)，还有五名机组人员。
他并提到，台籍旅客中有七位是临时买票上了飞机，目前这七位尚未联络上家属。
交通部民航局长林志明则指出，目前搜救行动由台北市、新北市和基隆市地方的消防人员支援，共同进行，夜间照明设备都已准备妥当，并将往河流的下游搜寻。
复兴航空周三股价收盘重挫6.9%至跌停价12.15台币。
**失事原因未明**
陈欣德表示，此架失事的飞机出厂机龄九个月，上个月才完成定期检修。但他并未提供失事的可能原因。
稍早观光局在发布的讯息中称，机上有两团厦门旅游集团国际旅行社组团的大陆观光客共31人。
林志明则在稍早的记者会中称，复兴航空班机起飞未久即失联，该架飞机机龄仅一年，并在1月26日刚刚完成定期维修作业。至于事故原因将由调查委员会根据黑盒子的记录进行调查。
此前，复兴航空才在去年7月于澎湖马公机场坠机，造成48人丧生。今日坠机的机型与马公空难为同一型号。 (完) (记者 董永年/高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.