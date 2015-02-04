更新版 1-新债招标：中国五年国债利率略低预期，需求较好但投资价值一般

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
* 五年国债中标利率3.31%，略低于预测均值
* 2.59倍的投标倍数，显示需求较好
* 一级半市场行情超过票面利率，投资价值一般 (新增市场评论等细节)
路透上海2月4日 - 中国财政部周三招标的五年期国债中标利率略低于预期，同时投标倍数延续开年以来较高水平。不过从一级半市场(上市前交易)已超过票面利率来看，该收益水平投资价值一般。
业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.31%，边际中标利率3.34%，投标倍数2.59倍。此前市场预测均值为3.34%，预测区间3.30%-3.37%。
华中一银行交易员表示，与二级相比，今日新债结果略显偏低，投资价值一般，“这个期限(3.31%)这个收益率意思不大。”
另有交易员透露，目前一级半市场上，该期债行情为3.32%加返手续费。对以票面利率中标的机构来说，并不是个好消息。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3787%。二级市场上，剩余期限约4.7年的固息国债140026券最新成交 在3.3650%。
今年以来，此前财政部招标的三次国债，发行规模均为200亿元，投标倍数依次为3.55倍、2.80倍和2.28倍。
今日招标新债为财政部今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债2月5日开始计息，利息按年支付，招标结束至2月9日进行分销，2月11日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
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