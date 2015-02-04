更新版 1-新债招标：中国五年国债利率略低预期，需求较好但投资价值一般

* 五年国债中标利率3.31%，略低于预测均值

* 2.59倍的投标倍数，显示需求较好

* 一级半市场行情超过票面利率，投资价值一般 (新增市场评论等细节)

路透上海2月4日 - 中国财政部周三招标的五年期国债中标利率略低于预期，同时投标倍数延续开年以来较高水平。不过从一级半市场(上市前交易)已超过票面利率来看，该收益水平投资价值一般。

业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.31%，边际中标利率3.34%，投标倍数2.59倍。此前市场预测均值为3.34%，预测区间3.30%-3.37%。

华中一银行交易员表示，与二级相比，今日新债结果略显偏低，投资价值一般，“这个期限(3.31%)这个收益率意思不大。”

另有交易员透露，目前一级半市场上，该期债行情为3.32%加返手续费。对以票面利率中标的机构来说，并不是个好消息。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3787%。二级市场上，剩余期限约4.7年的固息国债140026券最新成交 在3.3650%。

今年以来，此前财政部招标的三次国债，发行规模均为200亿元，投标倍数依次为3.55倍、2.80倍和2.28倍。

今日招标新债为财政部今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。