《HOME专栏》IAI库存数据吹熄灯号，铝市更加混沌不明

更严重的是，IAI并未公布再生铝产量数据，不论是通报或估计值。但根据麦格理分析师的说法，废铝投入美国铝产量的比率可能高达70%。

很显然，这类供应与库存概况的黑洞，令人很难评估铝的消耗情形。

一些分析师鼓勇挑战，利用结合由下往上及由上往下的计算方式，交叉比对特定系列数据，像是美国服务中心对汽车业者等终端用户领域的出货数据，及长期成长模式等等。

由于这些方法需要大量人力，毫不意外地，这些结果很少是免费提供的。

**瞎子摸象的国度**

官方色彩统计机构对其他基本金属市场的大力奥援，正是目前铝市所缺乏的。

许多国际研究组织都面临与IAI相似的统计黑洞问题，头号黑洞就是中国。

但至少他们的每月最新报告，还能提供某种能见度，让市场能够有发挥的根据。

全球铝市则走上一条截然不同的路径，首先是“六巨头”掌控将近四分之三的已知产量。

在一个瞎子摸象的国度，众人显然对独眼客也能称王的说法很买帐。

但现在他们的能见度究竟有多少？

毕竟铝市似乎是个不断错估自身动能变化的市场，明显的例子包括：在全球金融危机期间，未能察觉灾难性的过剩供应累积；或者未能察觉伦敦金属交易所(LME)基本价格与实货溢价之间的定价断裂问题。

目前为止，这点有利于铝的消费方，尽管实货溢价飙涨带来一些麻烦。包含所有成本的铝价依旧不高，而且这种情况已经持续多年，对铝的长期成长题材有所助益。

但万一哪天情况改观，铝价开始出现像铜价在2010年那种猛爆的多头行情呢？

那些将汽车产品设计得更加依赖铝的汽车制造商，将作何反应？