《HOME专栏》IAI库存数据吹熄灯号，铝市更加混沌不明

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
更严重的是，IAI并未公布再生铝产量数据，不论是通报或估计值。但根据麦格理分析师的说法，废铝投入美国铝产量的比率可能高达70%。
很显然，这类供应与库存概况的黑洞，令人很难评估铝的消耗情形。
一些分析师鼓勇挑战，利用结合由下往上及由上往下的计算方式，交叉比对特定系列数据，像是美国服务中心对汽车业者等终端用户领域的出货数据，及长期成长模式等等。
由于这些方法需要大量人力，毫不意外地，这些结果很少是免费提供的。
**瞎子摸象的国度**
官方色彩统计机构对其他基本金属市场的大力奥援，正是目前铝市所缺乏的。
许多国际研究组织都面临与IAI相似的统计黑洞问题，头号黑洞就是中国。
但至少他们的每月最新报告，还能提供某种能见度，让市场能够有发挥的根据。
全球铝市则走上一条截然不同的路径，首先是“六巨头”掌控将近四分之三的已知产量。
在一个瞎子摸象的国度，众人显然对独眼客也能称王的说法很买帐。
但现在他们的能见度究竟有多少？
毕竟铝市似乎是个不断错估自身动能变化的市场，明显的例子包括：在全球金融危机期间，未能察觉灾难性的过剩供应累积；或者未能察觉伦敦金属交易所(LME)基本价格与实货溢价之间的定价断裂问题。
目前为止，这点有利于铝的消费方，尽管实货溢价飙涨带来一些麻烦。包含所有成本的铝价依旧不高，而且这种情况已经持续多年，对铝的长期成长题材有所助益。
但万一哪天情况改观，铝价开始出现像铜价在2010年那种猛爆的多头行情呢？
那些将汽车产品设计得更加依赖铝的汽车制造商，将作何反应？
这些人又该上哪儿去找到一盏统计明灯来照亮前路？(完) (译文审校 王丽鑫/蔡美珍)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.