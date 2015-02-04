中国货币市场：资金续转暖但回购利率坚挺，压力仍在还需央行援手

路透上海2月4日 - 中国银行间市场周三资金面继续转暖。央行昨日逆回购温和放量，此外定向工具如SLO本周或也已出手相助，资金供给明显增多；不过回购利率依旧坚挺，下周密集新股IPO来袭，加上节前提现需求持续，短期流动性压力仍在，还需央行施以援手。

交易员并指出，尽管春节前仍有一段资金需求高峰期，但只要央行能适时扶助，流动性应该能相对平稳过渡。

“宽松了，比昨天松，工行出13天以内的节前资金，国开跨节的也有出，场内总供给好很多，但利率不行，还比较高，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，在央行本周出手后，目前来看，机构对下周IPO和节前备付的预期没有之前那么紧张了，市场情绪改善较为明显。

下周将合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

上述华东的银行交易员并谈到，仅凭周二的逆回购规模缓解此前的流动性紧势可能性不大，从这两天的资金走势看，周一下午的突然缓和可能也与央行进行了定向操作如SLO(短期流动性调节工具)有关，而后续只要央行根据形势变化进一步投放，节前资金面问题不大。

央行公开市场周二进行的逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。

2014年12月中国央行共进行了8,550亿元SLO操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9537 2.9323 +2.14

七天 4.5195 4.4789 +4.06

14天 4.9487 4.8681 +8.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2200 2.1950 +102.50

七天 4.7200 4.2000 +52.00

14天 7.2500 6.0000 +125.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1400 3.2000 -6.00

七天 4.5100 4.5000 +1.00

14天 5.0000 5.0000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.9730 2.9544 +1.86

七天 4.4270 4.3933 +3.37

三个月 4.9280 4.9167 +1.13