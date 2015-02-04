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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 12:24 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称，很有可能在2015财年左右达成2%通胀目标

路透2月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示：

* 依旧认为很有可能在2015财年左右实现2%的通胀目标

* 从未说过恰好在两年时间内实现通胀目标

* 从未说过恰好在两年时间内退出QE，旨在引导通胀率稳步升向2%

* 若有必要总会有空间调整政策

* 在2015财年左右可能是比2015财年略晚

首相安倍晋三称，政府接受日本央行对油价下滑延后通胀上升的解释。(完)

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