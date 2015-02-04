《RUSSELL专栏》中国钢铁供需已过高峰并非全然是坏事

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
力拓与必和必拓预计，中国钢铁需求将在2020-2030年期间某个时点增加到10亿吨。
这是两家企业扩充产能的主要理由，而铁矿石市场也因其扩产而陷入困境。铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI在2月2日跌至五年半低位每吨61.30美元，这还不到2011年高点的三分之一。
这两家全球矿企目前全力以庞大及低成本的作业，试图把在海运市场以及中国境内的高成本竞争对手挤出市场。
虽然他们已经取得一些成果，但这就意味着价格在较长时期内继续受到抑制，因为一旦铁矿石价格走高，将会刺激闲置供给重新进入市场。
同样，炼焦煤的需求成长预计也将伴随着中国钢铁产量放缓。
对于铁矿石以及煤炭矿商的好消息是，中国钢铁高峰的提早降临，意味着需求将在相对稳定的水平保持较长时间。
或许，相较于年产量升破逾10亿吨之后再大幅走低，钢铁产量在20年的时间里维持于每年约8亿吨的情况似乎更理想些。(完) (译文审校 李婷仪/蔡美珍)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。