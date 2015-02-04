《RUSSELL专栏》中国钢铁供需已过高峰并非全然是坏事

力拓与必和必拓预计，中国钢铁需求将在2020-2030年期间某个时点增加到10亿吨。

这是两家企业扩充产能的主要理由，而铁矿石市场也因其扩产而陷入困境。铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI在2月2日跌至五年半低位每吨61.30美元，这还不到2011年高点的三分之一。

这两家全球矿企目前全力以庞大及低成本的作业，试图把在海运市场以及中国境内的高成本竞争对手挤出市场。

虽然他们已经取得一些成果，但这就意味着价格在较长时期内继续受到抑制，因为一旦铁矿石价格走高，将会刺激闲置供给重新进入市场。

同样，炼焦煤的需求成长预计也将伴随着中国钢铁产量放缓。

对于铁矿石以及煤炭矿商的好消息是，中国钢铁高峰的提早降临，意味着需求将在相对稳定的水平保持较长时间。