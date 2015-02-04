中国债市动态：现券持稳IRS略反弹，五年国债需求略好于预期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透上海2月4日 - 中国银行间债市周三早盘现券持稳，利率互换(IRS)略走升。交易员表示，继前几日收益率小幅下行之后，现券暂做休整，市况波动不大，IRS则累积一定跌幅之后长端小幅反弹；一级市场方面，五年期国债需求稍好于市场预期。
他们并认为，短期债市仍难脱离关注政策放松靴子何时落地，而春节前仍居高位的回购利率则限制了IRS继续走低空间。
“现券(收益率)早上稍有点上，现在基本跟昨天持平，”上海一银行交易员称，感觉就是前两天下多了，技术调整下吧；不过只要收益率上探就有买盘出来，所以收益率上行也受到了限制。
他并谈到，外围油价和美债收益率都在上行，大家都在关注中国央行接下来的动向，短线做多动力暂不强。此外，五年国债一级需求来看，配置力量还算可以，现券整体趋势还在。
财政部稍早招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.31%，略低于此前3.34%的预测均值；边际中标利率为3.34%，投标倍数为2.59倍。此前市场的利率预测区间为3.30%-3.37%。
对于IRS走势，北京一银行交易员表示，IRS长端反弹2-3个基点左右，主要因前期累积了一定跌幅，目前机构炒作政策放松的氛围比较浓厚。
“fixing一直维持在高位，这两天的下行主要是来自nd flow(离岸)的影响，irs长端已经接近1月份的低点，因为短端不太砸的动，都在砸长端，”上海另一银行交易员表示，所以导致IRS的repo品种一年和五年期倒挂明显。
剩余期限近10年的国开行140222券报价成交收益率 在3.86%/3.81%，上日尾盘为3.8500%/3.82%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.692元，较上日结算价跌0.05元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
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