手机产业：Micromax挤下三星，跃居印度智慧手机市场龙头--Canalys

路透孟买2月4日 - 研究机构Canalys指出，印度低价智慧手机制造商Micromax第四季超越韩国三星电子 ，首次成为印度最大智慧手机品牌。

Canalys在2月3日发布的报告中指出，在10-12月印度智慧手机销量中，Micromax占了22%，高于三星的20%。印度第四季智慧手机总销量2,160万支，较上年同期大增90%。

印度是全球智慧手机销售量第三大市场，其中以低价智慧手机最为畅销。

Canalys指出，Micromax的表现一部分是因为持续吸引升级至智慧手机的手机用户。Canalys估计，印度第四季卖出的智慧手机中，将近四分之一的定价在100美元以下，41%介于100-200美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)