中国汇市：人民币早盘因隔夜美指回调走升，春节前购汇偏多制约涨幅

* 人民币早盘随中间价走升
* 隔夜美指创逾一年最大日跌幅带动
* 春节前购汇偏多令涨幅收窄
* 离岸人民币贬值预期强于境内
路透北京2月4日 - 人民币兑美元 即期周三早盘续涨，因隔夜美指 创逾一年最大日跌幅，带动人民币中间价上扬。市场人士反映，目前客盘与国际美元走势是影响人民币汇率的主力军，由于临近春节购汇盘相对较多，令早盘人民币回吐部分涨幅。
他们指出，目前离岸CNH贬值预期强于境内CNY，昨日澳洲央行降息令全球宽松预期升温，市场猜测中国央行或步其后尘，进而给人民币带来贬值压力。
“到了年底的时候，购汇盘还是相对比较多，因为结汇的一些小企业慢慢都放假了，快过春节了，但进口的央企该购汇还是购汇，所以市场一般在春节前后可能购汇比较多。”一股份行交易员说。
他并指出，目前离岸市场对在岸的影响很大。由于近期在岸人民币均呈现紧贴跌停线的走势，市场神经较为敏感，有关央行扩大日波幅限制等传闻会令离岸CNH做出更为敏捷的反映，进而带动境内人民币下跌。
北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.248元，上日收报6.2581元。今日人民币兑美元中间价 为6.1318元，上日中间价为6.1369元。
一股份行交易主管表示，目前海外对人民币贬值的预期比境内更强，虽然境内外价差的存在激发了一部分套利盘在境内购汇境外结汇，但只有一小部分企业有条件参与套利交易，银行自营盘尚未打通该渠道。
他并指出，短期人民币走势需关注国客盘是结汇多还是售汇多，以及国际美元强弱，因为国际美元走势会影响境内中间价高开还是低开，进而影响即期汇率走势。
全球汇市，美元周三在全线下跌后进行整理，之前创逾一年最大单日跌幅，在油价上涨助燃商品货币扬升之际，美元面临多重压力。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3780/6.383，上日尾盘为6.3855。
北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2530/6.2555元，上一交易日尾盘报6.2557元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)