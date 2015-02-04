澳洲个股：力拓称有望在2017年之前将年产提高至3.5亿吨

路透北京2月4日 - 全球第二大铁矿企业力拓 铁矿石亚洲区总裁Alan Smith周三表示，公司有望在2017年之前把年产量提高到3.5亿吨。

Smith还表示，公司预计到2020年时，出口到中国的铁矿石成本将在每吨35美元，与之前的预期一致。这一成本水平低于2012年的每吨47美元。

“虽然中国的需求增长有所放缓，但并未崩盘，该国去年仍在进口铁矿石，”Smith在谈到中国进口铁矿石情况时表示。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)