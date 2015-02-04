亚洲金融：友邦保险和保诚集团竞相争取星展银行的分销协议--消息

路透香港2月4日 - 熟悉情况的人士表示，在星展银行 价值15亿美元左右的银行分销协议中，友邦保险 、英国保诚集团(Prudential plc) 和宏利金融(Manulife Financial) 已入围该行的保险合作伙伴筛选名单当中。

业界高管称，对于那些意欲进军亚洲快速发展中保险市场的保险企业来说，星展银行的银行保险协议是这一类别中最新一笔大型协议。

上述消息人士对路透表示，星展银行目前的保险合作伙伴--英国英杰华集团(Aviva) ，亦入围一项始自明年的15年协议。