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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 13:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中涨幅扩大至逾1%，因空头回补

路透首尔2月4日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中受空头回补的扶助，上涨逾1%，因美国数据欠佳，且油价反弹，挤压掉美元多仓。

0503 GMT，韩元/美元 报1,086.3，上日国内收报1,097.4。(完)

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