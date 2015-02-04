日本经济：通胀达到2%目标的时间可能迟于预期--央行副总裁

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透日本仙台2月4日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三称：
* 受油价波动影响，通胀达到2%目标的时间可能略有调整
* 消费者物价指数(CPI)升幅可能在2015财年期间触及2%，随着油价下跌压力消退可望加速上扬
* 日央行最快可能在两年左右达到通胀2%目标的立场绝无改变
* 若可在2015财年期间达到通胀2%目标，将符合央行在约两年内达标的誓言
* 油价下跌将大为提振日本经济，长期有助于通胀加速上扬
* 油价下跌可能在2015财年初令日本通胀承压，但平均物价增幅可能迈向2%
* 必须评估各项调查来衡量长期通胀预期，尽管近期实质通胀放缓但通胀预期并未下滑
* 由于物价上行趋势未改，目前适合维持当前的政策
* 若经济及物价上行及下行风险实现的话，准备采取政策行动
* 若五及10年通胀预期下滑，将打压经济活动，损及尽快达到通胀2%目标所做的努力
* 将引导货币政策关注各项通胀预期及薪资动向的调查报告
* 去年消费税调升为通胀放缓的部份原因，但油价下跌是更大的因素
* 目前研判10月的放宽政策已足够，因尽管油价下跌但长期通胀预期并未大幅下降
* 通胀达到2%目标的时间比原先预期来得晚，多因油价意外大跌。(完) (编译 张若琪 审校)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。