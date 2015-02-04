日本经济：通胀达到2%目标的时间可能迟于预期--央行副总裁

路透日本仙台2月4日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三称：

* 受油价波动影响，通胀达到2%目标的时间可能略有调整

* 消费者物价指数(CPI)升幅可能在2015财年期间触及2%，随着油价下跌压力消退可望加速上扬

* 日央行最快可能在两年左右达到通胀2%目标的立场绝无改变

* 若可在2015财年期间达到通胀2%目标，将符合央行在约两年内达标的誓言

* 油价下跌将大为提振日本经济，长期有助于通胀加速上扬

* 油价下跌可能在2015财年初令日本通胀承压，但平均物价增幅可能迈向2%

* 必须评估各项调查来衡量长期通胀预期，尽管近期实质通胀放缓但通胀预期并未下滑

* 由于物价上行趋势未改，目前适合维持当前的政策

* 若经济及物价上行及下行风险实现的话，准备采取政策行动

* 若五及10年通胀预期下滑，将打压经济活动，损及尽快达到通胀2%目标所做的努力

* 将引导货币政策关注各项通胀预期及薪资动向的调查报告

* 去年消费税调升为通胀放缓的部份原因，但油价下跌是更大的因素

* 目前研判10月的放宽政策已足够，因尽管油价下跌但长期通胀预期并未大幅下降