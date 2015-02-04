《中国债市每日综述》现券延续稳势IRS曲线略增陡，新债对二级扰动不大

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透上海2月4日 - 中国银行间债市周三现券延续稳势，利率互换(IRS)曲线则因长端反弹稍多而增陡。新债发行方面，上午招标的五年期国债利率略低于预期，但对二级扰动不大。
交易员称，今日资金面压力有所减轻，政策方面却仍没有更多的指引，缺乏方向的震荡市况下，只能随机观望。
财政部上午招标的五年期国债中标利率略低于预期，同时投标倍数延续开年以来较高水平。就从一级半市场(上市前交易)已超过票面利率来看，该收益水平投资价值一般。
北京一银行交易员表示，IRS曲线“稍微陡了点儿，水平其实变化不大。”
剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8100%/3.8000%，上日尾盘为3.8050%/3.7900%。
对于后市，北京一基金公司交易员认为，除了关注央行公开和私下对流动性的支持外，主要关注点应该就是货币政策的变化，“除了逆回购和SLO，唯一期待的就是有没有降准了。”
国债期货主力合约TF1503 收报97.630元人民币，较上日结算价下跌0.112元，或0.11%。
另外，今日汇丰（HSBC）/Markit联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。
**资金续转暖但压力仍在**
银行间市场资金面继续转暖。央行昨日逆回购温和放量，此外定向工具如SLO本周或也已出手相助，资金供给明显增多；不过回购利率依旧坚挺，下周密集新股IPO来袭，加上节前提现需求持续，短期流动性压力仍在，还需央行施以援手。
交易员并指出，尽管春节前仍有一段资金需求高峰期，但只要央行能适时扶助，流动性应该能相对平稳过渡。
“宽松了，比昨天松，工行出13天以内的节前资金，国开跨节的也有出，场内总供给好很多，但利率不行，还比较高。”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员谈到，在央行本周出手后，目前来看，机构对下周IPO和节前备付的预期没有之前那么紧张了，市场情绪改善较为明显。
下周将合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。
上述华东的银行交易员并谈到，仅凭周二的逆回购规模缓解此前的流动性紧势可能性不大，从这两天的资金走势看，周一下午的突然缓和可能也与央行进行了定向操作如SLO(短期流动性调节工具)有关，而后续只要央行根据形势变化进一步投放，节前资金面问题不大。
央行公开市场周二进行的逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。 (完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.