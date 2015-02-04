《中国债市每日综述》现券延续稳势IRS曲线略增陡，新债对二级扰动不大

路透上海2月4日 - 中国银行间债市周三现券延续稳势，利率互换(IRS)曲线则因长端反弹稍多而增陡。新债发行方面，上午招标的五年期国债利率略低于预期，但对二级扰动不大。

交易员称，今日资金面压力有所减轻，政策方面却仍没有更多的指引，缺乏方向的震荡市况下，只能随机观望。

财政部上午招标的五年期国债中标利率略低于预期，同时投标倍数延续开年以来较高水平。就从一级半市场(上市前交易)已超过票面利率来看，该收益水平投资价值一般。

北京一银行交易员表示，IRS曲线“稍微陡了点儿，水平其实变化不大。”

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8100%/3.8000%，上日尾盘为3.8050%/3.7900%。

对于后市，北京一基金公司交易员认为，除了关注央行公开和私下对流动性的支持外，主要关注点应该就是货币政策的变化，“除了逆回购和SLO，唯一期待的就是有没有降准了。”

国债期货主力合约TF1503 收报97.630元人民币，较上日结算价下跌0.112元，或0.11%。

另外，今日汇丰（HSBC）/Markit联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。

**资金续转暖但压力仍在**

银行间市场资金面继续转暖。央行昨日逆回购温和放量，此外定向工具如SLO本周或也已出手相助，资金供给明显增多；不过回购利率依旧坚挺，下周密集新股IPO来袭，加上节前提现需求持续，短期流动性压力仍在，还需央行施以援手。

交易员并指出，尽管春节前仍有一段资金需求高峰期，但只要央行能适时扶助，流动性应该能相对平稳过渡。

“宽松了，比昨天松，工行出13天以内的节前资金，国开跨节的也有出，场内总供给好很多，但利率不行，还比较高。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，在央行本周出手后，目前来看，机构对下周IPO和节前备付的预期没有之前那么紧张了，市场情绪改善较为明显。

下周将合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

上述华东的银行交易员并谈到，仅凭周二的逆回购规模缓解此前的流动性紧势可能性不大，从这两天的资金走势看，周一下午的突然缓和可能也与央行进行了定向操作如SLO(短期流动性调节工具)有关，而后续只要央行根据形势变化进一步投放，节前资金面问题不大。