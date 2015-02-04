日股业绩：丰田汽车九个月集团净利成长13.2%，至1.73万亿日圆

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透2月4日 - 日本丰田汽车 ：
* 九个月集团净利为1.73万亿日圆(增长13.2%)，2014/15年获利预估为2.13万亿日圆(增长16.8%)
* 九个月集团营业利润为2.11万亿日圆(增长13.9%)，2014/15年获利预估为2.70万亿日圆(增长17.8%)
* 预计2014/15年度日本销量为215万辆，此前预估为219万辆
* 预计2014/15年度北美销量为275万辆，此前预估为274万辆
* 预计2014/15年度亚洲销量为151万辆，此前预估为154万辆
* 预计2014/15年度全球集团销量为900万辆，此前预估为905万辆
* 预计2014/15年度欧洲销量为84万辆，此前预估为87万辆
* 预计2014/15年度美元兑日圆平均汇率为109日圆，此前预估为104日圆
* 预计2014/15年度欧元兑日圆平均汇率为139日圆，此前预估为137日圆 (完) (编译 龚芳)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。