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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 14:16 BJT

日股业绩：丰田汽车九个月集团净利成长13.2%，至1.73万亿日圆

路透2月4日 - 日本丰田汽车 ：

* 九个月集团净利为1.73万亿日圆(增长13.2%)，2014/15年获利预估为2.13万亿日圆(增长16.8%)

* 九个月集团营业利润为2.11万亿日圆(增长13.9%)，2014/15年获利预估为2.70万亿日圆(增长17.8%)

* 预计2014/15年度日本销量为215万辆，此前预估为219万辆

* 预计2014/15年度北美销量为275万辆，此前预估为274万辆

* 预计2014/15年度亚洲销量为151万辆，此前预估为154万辆

* 预计2014/15年度全球集团销量为900万辆，此前预估为905万辆

* 预计2014/15年度欧洲销量为84万辆，此前预估为87万辆

* 预计2014/15年度美元兑日圆平均汇率为109日圆，此前预估为104日圆

* 预计2014/15年度欧元兑日圆平均汇率为139日圆，此前预估为137日圆 (完) (编译 龚芳)

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