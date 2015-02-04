版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 14:36 BJT

新兴汇市：马币兑美元触及逾三周高位，因油价反弹且风险胃纳升温

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.67    117.59   -0.07   +1.69    119.66
    坡元            1.3443    1.3465   +0.16   -1.36    1.3260
    台币          31.395    31.623   +0.73   +1.03    31.718
    韩元           1083.79   1097.40   +1.26   +1.43   1099.30
    泰铢             32.59     32.63   +0.12   +0.95     32.90
    菲律宾披索       44.03     44.14   +0.25   +1.57     44.72
    印尼卢比      12595.00  12650.00   +0.44   -1.71  12380.00
    印度卢比       61.67     61.76   +0.14   +2.20     63.03
    马币            3.5560    3.6280   +2.02   -1.67    3.4965
    人民币          6.2478    6.2581   +0.16   -0.70    6.2040
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    拉美货币报导         南非兰特报导          
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             


 (编译 戴素萍/张若琪 审校 艾茂林/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐