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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 14:22 BJT

日本个股：索尼预计2014/15财年将录得200亿日圆的营业利润

路透2月4日 - 索尼 周三公布：

* 将2014/15财年集团净亏损预估从2,300亿日圆修正为1,700亿日圆

* 将2014/15财年集团营业预估从亏损400亿日圆调整为获利200亿日圆

* 估计第三会计季度的营业利润为1,783亿日圆，第三季净利为890亿日圆

* 预估2015年1-3月的欧元/日圆汇率在133，前次预估为138日圆

* 预估2015年1-3月的美元/日圆汇率在118，前次预估为110日圆 (编译 高琦 审校 龚芳)

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