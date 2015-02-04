意大利数据：服务业活动1月恢复增长，但新业务和就业仍不振--PMI

“去年底小幅下跌后，1月服务业活动反弹，但仔细分析的话，这项数据并不是那么令人振奋，”Markit经济学家Phil Smith指出。

PMI上升是由于企业预期大幅提高。企业指出他们1月的乐观程度为去年7月以来最高。

1月新业务分项指数跌至48.8，为2013年11月以来最快下滑速度。企业则以九个月来最快的速度裁员，应对需求疲软情况。