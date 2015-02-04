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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 18:11 BJT

表格：欧元区12月零售销售较前月增长0.3%，高于预估的增长0.2%

路透布鲁塞尔2月4日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区12月零售销售较前月增长0.3%，
较上年同期增长2.8%，路透调查预估分别为增长0.2%和2.0%。
    
    欧元区11月零售销售修正为较前月增长0.7%，较上年同期增长1.6%，前值分别是增长0.
6%和1.5%。
    
    以下为详细数据
                                               2014年
    零售销售                 7月     8月     9月      10月     11月    12月
    较上月(%)
    (经季节调整)            -0.3     0.7     -1.0      0.7      0.7     0.3
    
    较上年同期(%)
    (经工作日调整）          0.5     1.5      0.3      1.6      1.6     2.8(完)
    
      

 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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