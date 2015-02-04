英国数据：1月服务业PMI升至57.2，行业扩张速度快于预期

官方数据显示，就业增速在近几个月下降，即便整体失业率已经降至逾六年最低水平5.8%。

但服务业PMI报告中的就业分项指标上涨逾2点至57.1，为去年6月以来最高值，是该报告19年编纂历史中的第二高位。

包括制造业、建筑业和服务业的1月综合PMI报56.9，高于12月的55.5。

服务业公司在商品和能源方面的投入价格创下2009年6月以来的最慢增速。燃料价格的大幅下滑令许多公司削减了营业成本。

Markit分析师Williamson称，通胀压力的缺乏意味着英国央行不太可能很快升息，使得首次升息的时间最有可能发生在2016年初。（完）