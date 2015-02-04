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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升逾1%，美元遭遇停损卖压

路透首尔2月4日 - 韩国韩元兑美元 周三升值逾1%，美国数据表现乏善可陈，以及油价大涨，皆令美元承压，引发大量停损卖盘。

韩元兑美元 在韩国市场收报1,084.1，周二收报1,097.4。(完)

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