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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 17:04 BJT

德国数据：民间部门在1月加速扩张，综合PMI触及三个月高位

1月指数终值高于荣枯线50，也高于初值52.6。

“1月调查结果在各方面都释出正面讯号，服务业活动加速，新订单恢复成长，”Markit经济学家Oliver Kolodseike指出。

1月服务业PMI终值升至54.0，高于12月的52.1，亦高于1月初值52.7。

调查显示，服务业信心升至2011年4月以来最高。

尽管1月实施全国最低时薪8.50欧元制度，德国民间部门的聘雇水准稳定上升。

“综合PMI数据显示德国经济即将收复去年底部分失地的好消息，”Kolodseike称。(完) (编译/审校 高琦/蔡美珍/王兴亚)

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