法国数据：1月综合PMI终值降至49.3，服务业景气萎缩

该指数重又跌落区分扩张与萎缩的分水岭50。

“法国国内的服务业在年初停滞不前，行业活动略有下滑，逆转了12月的小幅增长势头，”Markit资深分析师Jack Kennedy指出。

“这反映出需求低迷的环境，以及经济状况总体疲弱，这些因素都令新业务增长承压。”

Markit发布的1月综合PMI指数从前月的49.7下滑至49.3，亦低于前值49.5。(完)