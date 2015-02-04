《中国企业债发行日程表》--2月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *常州天宁 12 7 2/11簿记建档 -- AA 2/12-2/17 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 上海淀山湖 13 6 1/29簿记建档 5.95% AA 1/30-2/5 国金证券 新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 重庆市涪陵 8 7 2/2簿记建档 6.68% AA 2/3-3/5 平安证券 交通旅游建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 天瑞集团 10 6 2/5簿记建档 上限8.00% AA 2/6-2/10 华西证券
(第二和第四年末附投资者回售选择权,股东以个人财产担保) 国开证券 ========================================================================================= 新沂交通 13 7 2/5簿记建档 *上限7.50% AA 2/6-2/12 国信证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资提供担保) ========================================================================================= 吉首华泰国资 8 7 2/6簿记建档 上限8.08% AA- 2/9-2/10 财富证券
(第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 咸宁荣盛 14 7 2/9簿记建档 -- AA 2/10-2/12 中航证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 丰城城建投资 10 7 2/9簿记建档 上限8.28% AA 2/10-2/16 民生证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 山西襄矿集团 8 7 2/10簿记建档 上限9.28% AA 2/11-2/16 华龙证券
(第5-7年分别偿还30%、30%和40%本金/以子公司采矿权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 南京紫金 9 3 2/3簿记建档 *5.29% AA+ 2/4-2/5 民生银行 投资集团 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.