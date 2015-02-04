日本个股：三菱商事10-12月油气资产计入350亿日圆减值损失

路透东京2月4日 - 日本商行三菱商事 周三表示，由于油价暴跌以及生产延迟，10-12月当季该公司计入350亿日圆(2.9716亿美元)的油气资产减值损失。

公司财务长Shuma Uchino在记者会上称，减值损失包括加拿大Cordova页岩气项目的230亿日圆损失，和北海一石油项目的120亿日圆损失。

不过Uchino表示，三菱商事维持截至3月31日的会计年度净利预估在4,000亿日圆，指称非资源业务的良好获利料将弥补资源资产全年减记的约600-700亿日圆。(完)