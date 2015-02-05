重发-《热点透视》市场平静表象下暗藏希腊退欧风险

(重发以删除多余代码)

撰稿 Neil Unmack 编译 王颖

路透伦敦2月3日 - 欧元区弱国发行的债券相对而言一直没有受到希腊危机的冲击，这可能会造成一种太平无事的错觉。

希腊反对撙节措施的左翼激进联盟在选举中获胜，再度点燃了希腊可能退出欧元区的担忧。尽管希腊财长已不再要求债务减记，但从该国三年期公债的收益率(殖利率)来看，市场认为希腊有近30%的违约概率。不过市场对其他债务国的态度要更宽容，比如葡萄牙、西班牙和意大利。自希腊选举以来，葡萄牙公债与10年期德国公债的收益率之差上升了25个基点，但仍低于2014年的平均水平。

政策制定者可能会说，欧洲足可抵御希腊退出欧元区产生的连带影响，它的危机应对工具可以控制住局势。但这个说法本身就站不住脚。

的确，所有非核心国已自2010年主权债危机以来压缩了财政赤字。比如，根据当时欧盟执委会的预估，西班牙经周期调整的赤字为8.5%；而欧盟执委会目前预估，该国2015年赤字将为2.4%。尽管财政赤字有所萎缩，陷入困境的国家债务水平仍在上升，而整个欧元区的失业率也在上升。市场将开始怀疑，其他国家是否还有能力留在欧元区。

欧元区的应急工具在过去五年有所改进。当地建立了救助基金，还启动了银行业联盟。欧洲央行也已备好两项债券购买计划。与2010年不同，这些工具可能会帮助抵御危机蔓延。

甚至还有这样的可能：希腊退出欧元区带来的打击会吓退其他民粹主义运动，刺激各国政府加紧改革，并促使北欧国家增加投资。

不过也有一些不太好的后果。在对希腊的债券投资敞口带来严重损失后，欧元区各国政府可能变得更不愿意去救助那些突然成为市场攻击目标的国家。中期而言，这些经济体可能会面临融资成本持续上升的局面，因为市场将意识到他们退出欧元区并非不可能。到那时，政治分歧将会激化，对激进解决方案的支持将增强。