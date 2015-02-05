《分析师观点2》台湾1月通膨率意外跌近1%，今年利率调整空间料有限

路透台北2月5日 - 台湾主计总处周四公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.94%，明显低于市场预估的0.36%涨幅。并创2009年11月以来最大跌幅，当时为下跌1.61%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，与电费折抵回馈，加以3C消费性电子产品价格较上年为低，另上年春节除夕于1月，致部分服务费用(保母费、旅游团费、计程车资及理容服务费等)已因应春节期间循例加价，比较基数偏高。

1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌7.57%。1月CPI较上月经季调后则是跌0.84%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

1月 12月

CPI（较上年同期） -0.94 +0.61

路透调查（较上年同期） +0.36 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.84 -0.08

核心CPI（较上年同期） +0.64 +1.37r

WPI（较上年同期） -7.57 -4.62r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

这个跌幅是比大家预估的要多，就算是考量到1-2月的春节因素，看核心CPI也还是降得不少，看起来台湾还是跟着国际的趋势，整体的通膨率在减退。在通膨率减低的情况下，实质负利率就不会发生，这会让市场对央行的升息预期再往后退，今年升息机会不大。

虽然国际上降息和宽松不断，我们也不能排除台湾降息的可能性，不过机率很低。主要是台湾的指标利率1.875%还比其他国家低很多，除非是下半年中国的成长力道更下降，直接影响台湾的出口，才比较有可能。

--台新投顾分析师 王凯民：

1月的CPI转为负值是让人有些意外，而且是接近1%的下跌，有些超乎预期。不过这部分主要还是由油价下跌造成，另外市场之前可能没有考虑到电价回馈方案。但整体而言，不管是电价还是油价，这还是短期因素，不是因为民间消费不足所造成的。

虽然周边国家在降息或宽松，但台湾的经济仍然不弱，失业率下降也快，央行看来今年升息是不可能了，但降息也不可能。因为去年6月起油价下跌，目前有止跌回稳趋势，下半年起台湾的通膨压力就会再回来。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收盘升1.5角至31.473。

--台股加权股价指数 周三收高0.69%，报9,513.92点。

--指标10年期公债103/13 殖利率周三收高5.62基点报1.5450%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行2014年12月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续14季度维持利率不变。

--主计总处11月对2014年全年经济成长率的预估为3.43%，CPI年成长率为1.18%。2015年的GDP成长率估为3.50%，CPI则估为0.91%。(完)

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