日本人事：政府意外推迟提名央行审议委员，引发政治纷争疑虑

路透东京2月4日 - 日本政府周三出人意料地推迟了一项对日本央行政策委员会审议委员的提名，引发了对于此项提名可能沦为执政党与反对党政治斗争工具的担忧。

日经新闻周三稍早报导，日本政府可能提名学者原田泰进入日本央行政策委员会担任审议委员。原田泰支持采取积极措施结束通缩。日经新闻报导称，预计这位早稻田大学的经济学家将在周三获得提名，接替立场偏温和的审议委员宫尾龙藏，该信息未援引消息人士。宫尾龙藏的任期将于3月25日结束。

据自民党党员中川正春称，国会反对党议员表示，对于国内媒体提前几个小时，抢在提名递交议会前报道政府将要提名的人选“感到遗憾”。

对于首相安倍晋三来说，找到合适的人选填补日本央行的空缺很重要，因其曾承诺将通过大胆的货币宽松政策和经济改革，来结束长达15年的通缩和停滞。

无论是谁填补该空缺，都可能在央行是否应再度放松货币政策的问题上有很大的发言权。由于油价下滑和实质薪资下降，外界对日本央行能否达成通胀率目标持怀疑态度。