台湾央行：共发行4,785亿台币存单，发行余额增1.5亿

路透台北2月4日 - 台湾央行周三公布，共发行4,785亿台币存单，与今日存单到期金额4,783.50亿台币相较，存单发行余额增1.5亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,641

91天期 0.93 104

182天期 1.05 40

央行上日共发行1,838.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,814.6亿台币。