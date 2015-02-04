更新版 1-日股业绩：索尼缩减2014年净损预估，第三季初步获利优于预期

(新增细节)

路透东京2月4日 - 日本索尼 表示，2014年的净损可能较原先预期来得少，因为成本减少且影像感测器和PlayStation游戏机的销售高于预期，协助提振第三季获利。

索尼表示，其初步业绩显示10-12月营业利润已增加一倍至1,783亿日圆(15.2亿美元)；同时营收成长6%至2.56万亿日圆。

根据汤森路透数据，分析师平均预期营业利润966亿日圆，营收为2.38万亿日圆。

索尼并初步预测全年净损1,700亿日圆，较10月预估的净损2,300亿日圆已有所缩减。