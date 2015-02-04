台湾债市：10年债殖利率弹破月线，美债跳升引发短券不足额发行

* 10年券殖利率弹破月线，受美债殖利率跳升冲击

* 两年券标售高于预期且罕见不足额发行

* 明日103/13区间料在1.53-1.56%

路透台北2月4日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三明显收高。交易员表示，受昨晚美债殖利率跳升冲击，筹码本已不稳的103/13跳空开高引发多杀多走势，令103/13连续第二日弹升，1.515%的月线支撑遭到突破。

殖利率弹升也影响到中午两年公债104/3 的标售，罕见地出现短券不足额发行的现象。交易员表示，103/13筹码多为交易商持有，近日受下周五10年新券将展开发行前交易且农历年封关前，交易商有调节需求，使得走势较为偏空，今日殖利率大弹，恐让该券筹码更形散乱。

“伤到的都是交易商，接下来要看1.57%守不守得住，这里是季线也是颈线位置。”一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，台债后市还是要看美债以及国际油价的走势。由于台债殖利率已率先美债弹破月线，短期应该会进行弹多后的技术性修正。

至于104/3的标售结果，交易员认为，这次投标倍数达1.54倍，比前次20年券的1.03倍高，显示市场对两年券的需求不低，但财政部却将利率截在0.64%，显示不希望看到短端利率走高。

一证券商交易员则称，固然104/3得标利率高于预期是受到债市偏空影响，但银行端尤其是外商银行对两年券的需求应该不低。听闻外商银在1月卖了不少短券，是否将资金转往股市，有待进一步了解。

台湾央行中午标售104/3期公债，得标利率为0.64%，高于市场预估的0.59-0.615%区间。104/3期实际发行额为325.001亿台币，低于公告发行额400亿台币，此次投标总额616.5亿台币，投标倍数为1.54倍，高于上次20年公债104/2的1.03倍。

交易员预估，明日10年债103/13区间先看1.53-1.56%；五年债103/15区间则暂看0.94-0.97%。

美国公债收益率周二跳升，公债价格走低，因寄望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高 评级公债的避险吸引力。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 +2.30 0.9630 0.9530-0.9700 13.5

10 103/13 +5.62 1.5450 1.5160-1.5505 173.5

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币政策委员会会议(至周四)、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI；

2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委普雷特发表讲话、英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人数、美国第四季劳工成本和非农生产率环比年率；

2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说。

30 104/4 没有成交

20 104/2 2.1300

10 103/13 1.5450

5 103/15 0.9630

3 104/1 0.7200