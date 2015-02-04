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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：央行立场打压新西兰元空头

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    * 新西兰元/美元上涨0.92%，澳元/美元涨0.30%，欧元/美元小跌0.0
5%，美元/马币(林吉特)下挫2%
    * 日经指数收高1.98%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.4%，1
0年期美债收益率报1.7983%，美国原油期货跌1.24%
    * 日本政府推迟提名央行审议委员，引发政治纷争忧虑 
    * 金融时报称，欧洲央行不愿批准希腊发行短期公债以便渡过难关的
提议 
    * 新西兰央行称将暂时保持政策稳定 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 高琦)

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