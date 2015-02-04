表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透首尔2月4日 - 以下为韩国债市周三收盘价： 今日收盘价 上日收盘价 ------------------------------------------------------- 韩国公债期货 108.78 108.84 10年期公债收益率 2.249% 2.211% 五年期公债收益率 2.040% 2.005% ------------------------------------------------------- 注：*为三年期公债近月期约报价。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦 审校 王丽鑫)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.