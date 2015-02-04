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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 15:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨2%至四周高位，因预期原油价格上扬

TOCOM指标7月期胶 <0#2JRU:>收高4.1日圆，报每公斤208.9日圆。该合约在过去三个交易日里累计上涨6.5%，今日盘中触及日高209.8日圆，为1月7日以来最高。

“鉴于金属价格基本未变，投资者将资金全部倾注到石油和橡胶市场，”一位东京交易员说道。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨200元人民币，收报每吨13,500元。

新加坡SICOM近月3月期胶 持平，最新报每公斤140.70美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/高琦 审校 王洋/王兴亚)

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