台湾金融：金管会将开放股权性质群众筹资平台，最快4月上路

路透台北2月4日 - 台湾金管会周三向行政院报告开放民间业者经营股权性质群众募资规划，相关法规已于今年一月底草拟完成，希望今年四月底即可运作，并将研议实收资本额分级的可能性，让资金较少公司亦可经营募资业务。

行政院长毛治国会中指示，要推动网路经济，就必须做好群众募资的工作，而许多创新经济都是在网路平台上发迹。因此要做好配套措施，如第三方支付、闭锁型公司的规定等，让台湾将来有机会成为网路企业的集资中心，让更多网路公司在台湾挂牌。

“对于创新产业结合网路经济后的新经济模式，金融系统的思维要有所转变。”他称。

他表示，网路上的资金流动交易，主要包括捐款、募资及融资等三类，这个专案就属于募资性质，对于年轻人或小额及立即性的募资，提供一项进入门槛较低的管道。