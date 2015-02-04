台湾金融：金管会将开放股权性质群众筹资平台，最快4月上路

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透台北2月4日 - 台湾金管会周三向行政院报告开放民间业者经营股权性质群众募资规划，相关法规已于今年一月底草拟完成，希望今年四月底即可运作，并将研议实收资本额分级的可能性，让资金较少公司亦可经营募资业务。
行政院长毛治国会中指示，要推动网路经济，就必须做好群众募资的工作，而许多创新经济都是在网路平台上发迹。因此要做好配套措施，如第三方支付、闭锁型公司的规定等，让台湾将来有机会成为网路企业的集资中心，让更多网路公司在台湾挂牌。
“对于创新产业结合网路经济后的新经济模式，金融系统的思维要有所转变。”他称。
他表示，网路上的资金流动交易，主要包括捐款、募资及融资等三类，这个专案就属于募资性质，对于年轻人或小额及立即性的募资，提供一项进入门槛较低的管道。
金管会指出，由于该案无须另立专法，只要修正现有相关法规即可办理，推动后的效应包括与国际接轨、活络集资能量、提供多元筹资及协助青年圆梦等。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.