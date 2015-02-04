路透基点：中国燃气寻求3亿美元贷款，用于资本支出--TRLPC

路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国燃 气控股正在寻求总计3亿美元的贷款，用于2015年和2016年的资本支出。 该贷款包括两部分：A档是1.50亿美元七年期贷款，由国际金融公司( IFC)提供；B档是1.50亿美元五年期银团贷款，由苏格兰皇家银行牵头。 B部分已经进入一般银团组建阶段，利率较Libor加码210个基点。 基于4.75年的贷款平均期限，承贷2,500万美元或以上的银行可获牵 头行头衔，以及约222个基点的最高综合收益，前端费是55个基点；承贷1 ,500-2,400万美元的银行获得主办行头衔，综合收益218个基点，前端费4 0个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行获得安排行头衔，综合收益216 个基点，前端费30个基点。 按照计划，2月9日将在香港路演，2月10日在新加坡路演。 银行回复截止日是3月23日。 据消息人士，A部分1.50亿美元七年期贷款由IFC的联合贷款组合管理 计划所提供，平均期限是六年。 中国燃气曾在2014年1月在市场上融到3.5亿美元五年期贷款，澳新银 行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行和簿记行，最高综合收益235个基点， 利率为较Libor加码210个基点，费率是125个基点。 中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气。 该公司股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司 GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。（完） (编译 高琦 审校 白云)