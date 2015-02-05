新债招标：中国进出口行一年债收益率3.7068%，两年3.7337%--业内人士

路透上海2月5日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.7068%；两年期加权中标收益率为3.7337%，边际中标收益率3.7668%；两期债投标倍数分别为1.99倍和2.65倍。
进出口行另外两期五年及10年固息金融债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、两年、五年及10年期最新收益率为3.8501%、3.8509%、3.9338%和4.0803%。
今日新债中一年、二年、五年期为该行今年第1-3期第二次增发，票面利率依次是3.72%、3.75%和3.85%，10年期品种则为今年第五期新发。
具体发行条款如下：
1-3期第二次增发债及第五期新发
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招标规模上限 均为50亿元
期限/计息方式 1/2/5/10年固息
中标方式 1/5年：单一价格(荷兰式)
2年：多重价格(美国式)
10年： 单一利率(荷兰式)
起息日 1/2/5: 1月26日
10: 2月9日
缴款日 2月9日
分销期 2/5-2/9
上市日 1年：2月11日；2/5/10年：2月13日
基本承销额 无
发行手续费 1/2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 张喜良)