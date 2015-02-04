券商观点：本轮人民币贬值更多是主动贬值，但中长期贬幅有限--海通

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京2月4日 - 近期人民币兑美元 出现持续紧临跌停线的罕见走势，中国海通证券< 600837.SS> 认为，总体而言，本轮人民币贬值更多是中国央行主导的主动贬值，意图为缓解出口压力。但中长期来看，人民币贬值幅度有限。
海通证券宏观组姜超、顾潇啸、王丹等周三发布报告称，在汇率贬值和降准之间存在着高度的相关性，预计3月或有望迎来首次降准，年内降准次数有望在三次以上。
以下为报告要点摘录：
人民币汇率连续暴跌。自欧央行1月22日推出大规模QE以来，人民币在岸、离岸汇率连续走跌。1月23日在岸人民币即期汇率下跌193点，26日继续暴跌254点至6.254，为2014年5月底以来新低。29日人民币即期汇率再度逼近“跌停”，是近期人民币第三次逼近跌停。
**内外共振，短期内频频走贬**
外部触发因素两声雷：欧元区QE、希腊大选。
1月22日欧洲央行宣布将启动总规模1.1万亿欧元QE，加重了人民币的贬值压力。
1月25日反对紧缩政策的希腊左翼政党赢得大选，希腊债务危机升温，进一步推进美元升值，导致人民币指数被动大幅升值，人民币也因此面临较大的贬值压力。
外部加剧因素三板斧：套利交易。
第一类是境内外美元/人民币汇差套利。近期境内外美元兑人民币报价价差扩大，助推企业和个人国内购汇和国外结汇意愿。
第二类是人民币/日元套利。自2014年12月以来，日元对欧元汇率出现明显反弹，1月以来日元兑人民币也出现升值，压缩人民币/日元套利交易的空间。
第三类是欧元/人民币套利。在境内的欧洲企业有动力买入欧元抛售人民币，将汇兑收益汇回总部，因而加大境内人民币贬值压力。
内部深层因素：经济增速下滑出口承压。14年外贸增速为3.4%，远低于7.5%的年初目标。15年外贸增速目标已经下调至6%。
中长期来看，人民币贬值幅度有限。过去半年美元指数大幅升值了约20%，导致与美元挂钩的人民币指数也升值了约20%，而历史上看中国出口增速与人民币指数高度相关。本轮贬值更多的是中国央行主导的主动贬值，体现为人民币中间价首次出现了贬值，缓解出口压力。
观察外汇储备结构可以发现，中国与俄罗斯、印度等国最大的区别在于外汇储备结构非常稳定。中国存在巨额的外贸顺差，足以抵御同等规模的热钱流出。
长期来看，即使不考虑央行干预的因素，人民币国际化本身也会持续提高其它国家对人民币的需求。一个真正国际化的货币一定是一个适当强势的货币，也只有一个适当强势的货币才会增强投资者的持币信心。因而长期来看人民币不存在趋势性贬值的动力。
**主动贬值不同于被动贬值**
总体而言，我们认为本轮中国人民币贬值属于央行主导下的主动贬值，意图为缓解出口压力，在美元大幅升值的背景下适度降低人民币币值指数，提高出口竞争力。而非俄罗斯、印度式的被动贬值，因为前者外汇储备与油价相关、后者外汇储备依赖于资本流入，而中国的外汇储备以巨额顺差为支撑，类似于此前大幅升值的瑞士，因而足以抵御巨额的资金流出。
此外从人民币国际化的角度看，人民币也不存在长期贬值的动力。我们判断今年人民币即期汇率年度贬值幅度应在3%左右，与14年类似，年末汇率在6.4左右。
**降准值得期待**
人民币频频走贬、节前资金紧张，而短期内传统的外汇占款渠道货币投放受阻，热钱外流持续，种种客观条件都表明近期资金面不容乐观，而2015年经济开局压力较大，仍需打通货币政策传导机制，加码宽松货币政策，抗击通缩风险。
历史经验表明，在汇率贬值和降准之间存在着高度的相关性，无论08年、12年的全面降准，还是14年的定向降准之前均伴随着人民币的阶段性贬值。而随着IPO发行的加速和公司债注册制的推出，从资本市场到经济的传导渠道正在打通，从而扫清了货币放松的障碍。我们预计3月或有望迎来首次降准，年内降准次数有望在3次以上。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.