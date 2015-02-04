券商观点：本轮人民币贬值更多是主动贬值，但中长期贬幅有限--海通

路透北京2月4日 - 近期人民币兑美元 出现持续紧临跌停线的罕见走势，中国海通证券< 600837.SS> 认为，总体而言，本轮人民币贬值更多是中国央行主导的主动贬值，意图为缓解出口压力。但中长期来看，人民币贬值幅度有限。

海通证券宏观组姜超、顾潇啸、王丹等周三发布报告称，在汇率贬值和降准之间存在着高度的相关性，预计3月或有望迎来首次降准，年内降准次数有望在三次以上。

以下为报告要点摘录：

人民币汇率连续暴跌。自欧央行1月22日推出大规模QE以来，人民币在岸、离岸汇率连续走跌。1月23日在岸人民币即期汇率下跌193点，26日继续暴跌254点至6.254，为2014年5月底以来新低。29日人民币即期汇率再度逼近“跌停”，是近期人民币第三次逼近跌停。

**内外共振，短期内频频走贬**

外部触发因素两声雷：欧元区QE、希腊大选。

1月22日欧洲央行宣布将启动总规模1.1万亿欧元QE，加重了人民币的贬值压力。

1月25日反对紧缩政策的希腊左翼政党赢得大选，希腊债务危机升温，进一步推进美元升值，导致人民币指数被动大幅升值，人民币也因此面临较大的贬值压力。

外部加剧因素三板斧：套利交易。

第一类是境内外美元/人民币汇差套利。近期境内外美元兑人民币报价价差扩大，助推企业和个人国内购汇和国外结汇意愿。

第二类是人民币/日元套利。自2014年12月以来，日元对欧元汇率出现明显反弹，1月以来日元兑人民币也出现升值，压缩人民币/日元套利交易的空间。

第三类是欧元/人民币套利。在境内的欧洲企业有动力买入欧元抛售人民币，将汇兑收益汇回总部，因而加大境内人民币贬值压力。

内部深层因素：经济增速下滑出口承压。14年外贸增速为3.4%，远低于7.5%的年初目标。15年外贸增速目标已经下调至6%。

中长期来看，人民币贬值幅度有限。过去半年美元指数大幅升值了约20%，导致与美元挂钩的人民币指数也升值了约20%，而历史上看中国出口增速与人民币指数高度相关。本轮贬值更多的是中国央行主导的主动贬值，体现为人民币中间价首次出现了贬值，缓解出口压力。

观察外汇储备结构可以发现，中国与俄罗斯、印度等国最大的区别在于外汇储备结构非常稳定。中国存在巨额的外贸顺差，足以抵御同等规模的热钱流出。

长期来看，即使不考虑央行干预的因素，人民币国际化本身也会持续提高其它国家对人民币的需求。一个真正国际化的货币一定是一个适当强势的货币，也只有一个适当强势的货币才会增强投资者的持币信心。因而长期来看人民币不存在趋势性贬值的动力。

**主动贬值不同于被动贬值**

总体而言，我们认为本轮中国人民币贬值属于央行主导下的主动贬值，意图为缓解出口压力，在美元大幅升值的背景下适度降低人民币币值指数，提高出口竞争力。而非俄罗斯、印度式的被动贬值，因为前者外汇储备与油价相关、后者外汇储备依赖于资本流入，而中国的外汇储备以巨额顺差为支撑，类似于此前大幅升值的瑞士，因而足以抵御巨额的资金流出。

此外从人民币国际化的角度看，人民币也不存在长期贬值的动力。我们判断今年人民币即期汇率年度贬值幅度应在3%左右，与14年类似，年末汇率在6.4左右。

**降准值得期待**

人民币频频走贬、节前资金紧张，而短期内传统的外汇占款渠道货币投放受阻，热钱外流持续，种种客观条件都表明近期资金面不容乐观，而2015年经济开局压力较大，仍需打通货币政策传导机制，加码宽松货币政策，抗击通缩风险。