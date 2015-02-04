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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 15:46 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

新西兰央行周三表示，尽管其他国家央行都在放松政策，但该央行预计将在一段时间内维持利率不变，因
本国经济依然强劲而通胀下滑。 
    新西兰央行(RBNZ)总裁惠勒表示，央行在制定利率政策时尤为关注楼市形势和国内物价压力。惠勒称，考
虑到央行正在关注影响中期通胀的因素，目前最谨慎的政策是维持利率不变。 
    
    日本央行总裁黑田东彦称，很有可能在2015财年左右达成2%通胀目标。 
    
    美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储应在下次政策声明中删除“耐心”一词。这将使得美联储在何
时加息的问题上拥有更大的灵活性。布拉德是知名强硬派，曾一再表示美联储已经过度耐心，本季稍晚就应开
始升息。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。 
    
    美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，一旦近期原油价格下跌所带来的下档压力消失，届时通胀率
如果还没有开始升向2%的水准，那么美联储应该考虑重启公债购买刺激计划。柯薛拉柯塔是目前立场最温和的
美联储决策者之一，他希望联储在明年前都不会升息。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.50%            2015年1月29日降15基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率15%          2015年1月30日降200个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 高琦 审校 白云)

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