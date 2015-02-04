新西兰央行周三表示，尽管其他国家央行都在放松政策，但该央行预计将在一段时间内维持利率不变，因 本国经济依然强劲而通胀下滑。 新西兰央行(RBNZ)总裁惠勒表示，央行在制定利率政策时尤为关注楼市形势和国内物价压力。惠勒称，考 虑到央行正在关注影响中期通胀的因素，目前最谨慎的政策是维持利率不变。 日本央行总裁黑田东彦称，很有可能在2015财年左右达成2%通胀目标。 美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储应在下次政策声明中删除“耐心”一词。这将使得美联储在何 时加息的问题上拥有更大的灵活性。布拉德是知名强硬派，曾一再表示美联储已经过度耐心，本季稍晚就应开 始升息。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，一旦近期原油价格下跌所带来的下档压力消失，届时通胀率 如果还没有开始升向2%的水准，那么美联储应该考虑重启公债购买刺激计划。柯薛拉柯塔是目前立场最温和的 美联储决策者之一，他希望联储在明年前都不会升息。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.50% 2015年1月29日降15基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 白云)