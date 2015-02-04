全球金市：黄金小幅走高，但股市上涨限制金价涨幅

“除非发生黑天鹅事件，否则金价在短期内再度升至每盎司1,300美元的可能性愈发渺茫。”

现货金在1月22日触及五个月高位1,306.20美元后回落，令今年迄今的涨幅不到7%。

美国4月期金 上升0.3%报每盎司1,264.50美元。

希腊新政府放弃了减计外国债务的要求，转而提议把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券。

这帮助舒缓了围绕欧元区的忧虑情绪，提振亚洲股市触及三个月高位。

跳一/全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截至周二的黄金持仓量从前日的2,465万盎司降至2,459万。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今

现货金 1263.95 4.24 +0.34 6.79

现货银 17.24 -0.04 -0.23 10.09

现货铂金 1235.49 5.49 +0.45 2.97

现货钯金 788.20 6.20 +0.79 -0.57

COMEX期金 1264.50 4.20 +0.33 6.79

COMEX期银 17.27 -0.06 -0.32 10.68

汇率

欧元/美元 1.1465

美元/日圆 117.58

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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