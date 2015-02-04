全球金市：黄金小幅走高，但股市上涨限制金价涨幅

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
“除非发生黑天鹅事件，否则金价在短期内再度升至每盎司1,300美元的可能性愈发渺茫。”
现货金在1月22日触及五个月高位1,306.20美元后回落，令今年迄今的涨幅不到7%。
美国4月期金 上升0.3%报每盎司1,264.50美元。
希腊新政府放弃了减计外国债务的要求，转而提议把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券。
这帮助舒缓了围绕欧元区的忧虑情绪，提振亚洲股市触及三个月高位。
跳一/全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截至周二的黄金持仓量从前日的2,465万盎司降至2,459万。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今
现货金 1263.95 4.24 +0.34 6.79
现货银 17.24 -0.04 -0.23 10.09
现货铂金 1235.49 5.49 +0.45 2.97
现货钯金 788.20 6.20 +0.79 -0.57
COMEX期金 1264.50 4.20 +0.33 6.79
COMEX期银 17.27 -0.06 -0.32 10.68
汇率
欧元/美元 1.1465
美元/日圆 117.58
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 王兴亚/高琦)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.